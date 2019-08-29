“الصحة” تنفي تأجيل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

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أوضحت وزارة الصحة المصرية حقيقة تأجيل تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والمقرر لها النصف الأول من سبتمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة، اليوم الخميس، عن موعد التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد والذي من المقرر أن يبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر القادم، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميم التجربة بكافة محافظات الجمهورية، وفقاً لتقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء.

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وأضافت الوزارة، أنها بدأت في التشغيل التجريبي مطلع يوليو الماضي، حيث تم تطبيق نظام الإحالة بالفعل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى النساء والولادة والتي تم التطبيق فيها بنسبة 100 بالمائة، ومستشفى التضامن بنسبة 76 بالمائة، ومستشفى الزهور بنسبة 52 بالمائة، ومستشفى السلام ببورسعيد بنسبة 46 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، أنها انتهت من إجراء 3260 عملية جراحية خلال التشغيل التجريبي، من ضمنها إجراء 1000 عملية كبرى تحدث للمرة الأولى بالمنظومة ببورسعيد مثل زراعة القوقعة والقرنية، فضلًا عن عمليات جراحات القلب أو القسطرة القلبية أو تخصصات الرمد والعيون والعيوب الخلقية.