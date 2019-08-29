“الصيادلة” تٌحذر من أدوية غير مطابقة بالمواصفات بالصيدليات

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أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الموافق 29 أغسطس، منشورًا يحمل رقم 35 لعام 2019 ، حذرت فيه من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتهما للخواص الطبيعية والصيدلة.

وخلال المنشور أوضحت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية، تحمل الأرقام الأتية:

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1- « Laxolac syrup» والذي يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ”ُملين” تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية.

2- «calamy1 – D Lotion» والذي يستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270 إنتاج شركة المهن الطبية.

ونوه منشور الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن هذا المنشور التحذيري موجه إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وسيتم ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، مع تجميد الأرصدة، كما سيتم ارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، مع إبلاغ الإدارة بالأرصدة اللتي تم ضبطها في محاضر رسمية.