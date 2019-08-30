تعرف على النموذج الرسمي لرفض أو قبول طلبات التصالح على البناء

Advertisements

بدأت الحكومة في تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح على البناء، و تضمنت اللائحة التنفيذية فى بعض مخالفات البناء، عددًا من النماذج الخاصة بقبول طلب التصالح، أو رفضه، وما هي الإجراءات المتبعة عقب ذلك، كل ذلك بموجب مستند رسمى يقدمه صاحب الطلب فى كلا الحالتين، كل هذا فى إطار حرص الدولة على المصداقية فى تنفيذ القانون، والتسهيل على المواطنين.

وتضمنت النماذج التفاصيل الأتية: أسم صاحب الوحدة او العقار المخالف، وتفاصيل العقار، وأسباب الرفض فى حالة الرفض، وإعلان القبول، كذلك رسم كروكى للوحدة عقب الموافقة على تقنين وضعها، والإجراءات المفروض اتباعها عقب الموافقة على الطلب.

Advertisements

نموذج رفض طلب التصالح

نموذج قبول طلب التصالح

ونص قانون التصالح على البناء أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، فإن المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة حسب الحالة، يٌصدر قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن يستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وشرح القانون أنه وفي حالة رفض اللجنة المختصة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن يستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقع ” مصر 365″ الحالات التي لا يجوز التصالح فيها بموجب نص القانون :-

1 – اشترط القانون أنه لا يجوز التصالح فى العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية

2 – نص القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المبانى التى تمثل تعدى على خطوط التنظيم

3 – كما رفض القانون التصالح فى المخالفة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4 – لا يجوز التصالح فى الحالات التى تجاوز فيها المبانى قيـــود الارتفاع

5 – لا يجوز التصالح أيضاء فى حالات البناء على الأراضى المملوكة للدولة

6 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7 – لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.

8 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.