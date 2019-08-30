بالصور.. اللاعب عمرو زكي يتعرض لحادث سير على طريق الساحل الشمالي

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أصيب اللاعب عمرو زكي، لاعب المنتخب والزمالك السابق، في حادث سير مروع على طريق الساحل الشمالي ، صباح اليوم الجمعة.

وقد تتسبب الحادث في تحطم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

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ومن جهته أكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، وصديق اللاعب عمرو زكي عبر حسابه على موقع التواصل “فيس بوك” أن حالة اللاعب الصحية ما تزال في خطر.

جدير بالذكر أن اللاعب عمرو زكي كان قد بدأ مسيرته الكروية في بداية عام 2001 مع نادي المنصورة قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق إنبي ومنه إلى الزمالك، حيث ذاع صيته كأفضل مهاجمي مصر.

جدير بالذكر أن صاحب الـ36 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.