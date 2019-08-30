تفاصيل الوضع الطبي لعمرو زكي إثر إصابته في حادث بطريق الساحل الشمالي

30 أغسطس، 2019
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كشف الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين المركزي، أن طبيعة الوضع الصحي للاعب منتخب مصر السابق ونجم الزمالك عمرو زكي، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.

حيث صرح مدير مستشفى العلمين المركزي، إن اللاعب عمرو زكي قد وصل إلى المستشفى في تمام السادسة من صباح اليوم، إثر حادث مروري، وكان يعاني من سحجات وكدمات متفرقة وجروح قطعية بالوجه والرأس.

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وأوضح مدير مستشفى العلمين، أنه بعد الفحص المبدئي للاعب تبين إصابته بجرح في فروة الرأس بطول 10 سم، بالإضافة إلى جرح قطعي في الوجه، وجرى إسعافه مؤكدا استقرار حالته الصحية، وخروج اللاعب من المستشفى في تمام العاشرة صباحا، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد ظريف ، أن اللاعب يتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية من خلال إخصائي الجراحة، لافتا إلى أنه كان من المطلوب أن يبقى نجم الزمالك السابق في المستشفى لمدة 24 ساعة على الأقل، نتيجة إصابته بكدمة في منطقة الصدر، إلا أنه  فضل الخروج بعد استقرار حالته.

جدير بالذكر أن لاعب الزمالك السابق عمرو زكي، كان قد تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.

وقد  تسبب الحادث في تهشم وتحطم سيارته بشكلًا كبيركما تعرض زكي لجروح بالغة، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

ومن جانبه أكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك لسابق وصديق اللاعب ، عبر حسابه على موقع التواصل “فيس بوك” أن الحالة  الصحية لعمرو زكي لا تزال في خطر.

عمرو زكي بدأ مسيرته عام 2001 مع المنصورة قبل أن ينتقل إلى إنبي ومنه إلى الزمالك، حيث ذاع صيته كأفضل مهاجمي مصر.

جدير بالذكر أن اللاعب عمرو زكي كان قد بدأ مسيرته الكروية في بداية عام 2001 مع نادي المنصورة قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق إنبي ومنه إلى الزمالك، حيث ذاع صيته كأفضل مهاجمي مصر.

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