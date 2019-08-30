“الصحة” تٌحذر من مستحضر مضاد حيوي لعلاج التهاب الجهاز التنفسي للأطفال وتأمر بتحريزه

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أصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، منشورا يحمل رقم 34 لعام 2019، حذرت فيه من 6 تشغيلات من المستحضر الدوائي مضاد حيوي “azatribact 200 mg susp”، والذي يتم استخدامه في حالات التهاب الجهاز التنفسي لدى الأطفال والرضع.

وعبر المنشور التحذيري أوضحت الإدارة ، أن التشغيلات التي تم ضبطها وتحزيرها تحمل أرقام “190314A- 190315A-190212A- 190311A-190312A”، وقد تم هذا الإجراء لأن تلك التشغيلات غير مطابقة للتحليل الكيميائي.

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وشددت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خلال المنشور الموجه لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، على ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، بالإضافة إلى تجميد الأرصدة، وارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، فضلًا عن إبلاغ الإدارة بالأرصدة التي تم ضبطها في محاضر رسمية.