تفاصيل قتل مسنة في حدائق القبة بعد الفجر: “خفت تفضحني فقتلتها واغتصبتها”

Advertisements

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بقتل مسنة لسرقتها واغتصابها بحدائق القبة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام قاضي المعارضات، مبررا جريمته لخوفه من الفضيحة: “قتلتها واغتصبتها بدون وعي”.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، والعثور على سيدة تدعى “ع. م” (63 عاما)، فضلا عن وجود بعثرة في محتويات الشقة.

Advertisements

وأوضحت التحريات التي أجرتها المباحث، أن المجني عليها تعيش بمفردها داخل شقة في الطابق الأرضي، بينما أوضحت المعاينة أن العقار مغلق بالمفتاح.

وبين تفريغ الكاميرات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل “س. أ”، وشهرته “نور الحلاق”، سبق ضبطه واتهامه في عدد من قضايا السرقات، بينما كشفت التحقيقات عن أن المتهم مدمن لمخدر الهيروين والأقراص المخدرة، وأنه يتردد على المنطقة بصفة دائمة لتعاطي المخدرات في الحديقة المجاورة لشقة المجني عليها.

وأضاف المتهم في اعترافاته بالتحقيقات، أنه بقي يوم الحادث في الحديقة المجاروة لشقة المجني عليها، وتعاطى الهيروين المخدر، وبعد أذان الفجر تسلق المتهم المواسير الجانبية للعقار وصعد نحو شقة المجني عليها، ودخل إلى المطبخ واستل سكينا ثم دخل إلى غرفة نومها، وحين فتح الدولاب لسرقة أي مبلغ مالي، فوجئ بالمجني عليها تحاول الإمساك به، فوجه إليها عدة طعنات ذبحية في رقبتها وبطنها، حتى سقطت مدرجة في دمائها إلى جانب السرير، ثم عاشرها جنسيا وفرّ هاربا.