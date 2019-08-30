الصحة تحذر من عقار “سايمثيكون” لعلاج المغص عند الرضع وتطالب بسحبه من الأسواق

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حذرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2019، من تداول عقار (Simethicone 120 ml emulsion)، لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال الرضع، وطالبت بوقف بيعه في الصيدليات المصرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للصيدلة، طالبت في منشور حمل رقم 36 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية من مستحضر Simethicone 120 ml emulsion، وطالبت كذلك بتسليم مندوبي الشركة الأحراز، وذلك بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، إضافة إلى موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها.

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وطالبت وزارة الصحة والسكان، في المنشور الذي وزعته الإدارة المركزية للصيدلة، بتجميد الأرصدة من كافة التشغيلات وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركات، كما طالبت بإبلاغ إدارات الصيدلية بالمرتجعات الخاصة بالعقار.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشورها، أنها طلبت سحب ومنع تداول عقار Simethicone 120 ml emulsion بجميع تشغيلاته، وذلك بناءً على طلب الشركة المصنعة ذلك.