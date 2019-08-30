الأمن يداهم مزارع وشققًا مفروشة بالمنوفية وضبط 10 هاربين من أحكام

Advertisements

تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، شنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة على عدد من مراكز وأقسام المحافظة، وكذا جرى فحص عدد من الشقق المفروشة والمزارع، وضبط هاربين من أحكام.

وجرى تحرير 1175 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين قيادة بدون رخصة، ومخالفة نموذج 125، واشتراطات أمان.

Advertisements

وداهم قطاع الأمن المركزي بـ السادات ومنوف، عددًا من المزارع، بدائرة مركز السادات، و فحص 34 شخصًا جرى الاشتباه فيهم، وقاموا بتفتيش 13 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وضبط 10 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية.