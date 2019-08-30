عاجل.. غدا أول أيام العام الهجري الجديد 1441

"الإفتاء" تعلن أول أيام السنة الهجرية الجديدة

30 أغسطس، 2019
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنَّ أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد “1441 هجريًا” سيوافق غدًا السبت الـ31 من أغسطس لعام 2019، موضحةً أنَّ اليوم الجمعة هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريًا.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، في بيان اليوم الجمعة، أنَّها عقب غروب شمس اليوم الجمعة الـ 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريًا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديًا، استطلعت الدار هلال شهر المحرم بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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وأشارت إلى أنه تحقق لدى الدار شرعًا ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1441 هجريا بالعين المجردة، وذلك من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وأنه قد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

ووجهت دار الإفتاء المصرية بقيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع شعوب العالم العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

من جانبه، أكّد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، في بيانٍ صدر عنه، أنَّ العالم الإسلامي بحاجة إلى أن يكون في وحدة للصف والهدف كي يستطيع مكافحة موجات الإرهاب والتطرف، وكذا ليواجه جميع المؤامرات التي تحاك ضده، وتوجه مفتي الجمهورية بالتضرع والدعاء إلى الله، عزَّ وجل، أن يجعل العام الهجري الجديد عام خيرٍ وأمانٍ على ربوع العالم الإسلامي والشعوب والدول العربية والإسلامية، وأن تنعم مصر الغالية بالرخاء والأمن والاستقرار الدائم.

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