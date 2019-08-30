فيديو.. طريقة حجز تذاكر السكة الحديد من المحمول

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في إطار سعي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، للتيسير على المواطنين في حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، أعلنت وزارة النقل استمرار برنامج الاستعلام وحجز تذاكر القطارات من خلال الهاتف المحمول.

أصدرت وزارة النقل، بيان اليوم الجمعة الـ 30 من أغسطس لعام 2019، أكدت فيه استمرار عمل برنامج الاستعلام وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد عن طريق الهاتف المحمول، والذي سعت إليه الوزارة لاستخدامه من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع تذاكر القطارات.

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ويعمل البرنامج الذي أعدته وزارة النقل، إلى توفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وكذا حجز أسعار التذاكر، والذي يعمل على التيسير على جمهور ركاب قطارات السكك الحديدية في حجز مقاعدهم، وكذا الحصول على التذكرة، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل دون جهدٍ توفيرًا للوقت والمجهود عليهم.

يستهدف البرنامج تسهيل الاستعلام والحجز ومحاربة السوق السوداء

وذكرت وزارة النقل، في البيان الذي أصدرته اليوم، أنَّ البرنامج الجديد الذي طرحته من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والتسهيل على المواطنين وكذا سهولة التواصل مع الركاب، وذلك عن طريق الحجز من خلال الهاتف المحمول، للتسهيل الحصول على أي معلومات عن القطارات ومواعيدها، وكذا الاستعلام والحجز المقاعد في القطارات، ما يوفر للمواطن الوقت والجهد، وتلقي المقترحات، وإبلاغ العملاء بأي أخبارٍ عن طريق الخدمة الإخبارية، إلى جانب القضاء على السوق السوداء لتذاكر القطارات وذلك لأن التذاكر المحجوزة عن طريق البرنامج يوجد به أسماء الركاب، وكذا الكشف الموجود مع مشرف القطار.

التطبيق متاح لأجهزة “أندرويد”.. و”النقل” تعمل على طرحه بـ”آب ستور”

وأكدت وزارة النقل، في بيانها الذي أصدرته اليوم، أن البرنامج الجديد يجرى تحميله من على المتجر الإلكتروني “بلاي ستور” Play store لأجهزة المحمول التي تعمل بنظام “أندرويد” وهو متاح باسم “قطارات مصر حجز واستعلام”، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تعمل على توفير نسخة من البرنامج على متجر “أبل” Apple store لاحقًا.

وأشارت وزارة النقل إلى أنَّ البرنامج يجرى تحميله ثم يدخل المستخدم بعدما يُسجل الدخول عليه إذا كان لديه حساب أنشأه من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر، أو يقوم الراكب بإنشاء حسابٍ جديدٍ إذا لم يكن لديه أي حساب على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر، وشرحت الوزارة طريقة الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة وحجزها من خلال البرنامج، حيث يقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتي القيام والوصول، وكذا تحديد تاريخ السفر والدرجة وإدخال أسماء الركاب، كما يوجد في التطبيق الجديد وجود شاشة المقترحات بإرسال أي مقترحات لليئة، حيث يجرى دراستها وينفذ منها ما هو متاح لذلك.

شركة “ترانس اَي تي” الذراع التكنولوجي للسكك الحديدية

وقال البيان الذي أصدرته وزارة النقل، أنَّ الشركة التي نفذت التطبيق الجديد لحجز تذاكر القطارات والاستعلام عن مواعيدها هي شركة تكنولوجيا معلومات النقل “ترانس آي تي” وهي الذراع التكنولوجي للوزارة، حيث إنَّ الشركة واحدة من شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات، مشيرا إلى أنَّ الشركة تكثف جهودها في الفترة الحالية من أجل تحسين وتطوير التطبيق الجيد؛ لكي يحجز المواطنون تذاكر القطارات غير المكيفة، أيضا، إلى جانب تذاكر القطارات المكيفة المتاحة من خلال التطبيق.

وأوضح البيان أنَّ شركة “ترانس إي تي” الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، تستقبل أى مقترحاتٍ جديدة أو أي شكاوى خاصة بالتطبيق عبر “واتساب” على الرقم 01095444407، أو عن طريق الإيميل [email protected]