هل يجوز صيام يوم السبت منفردا؟.. “الإفتاء” تجيب

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نشرت دار الإفتاء المصرية، استفتاء بشأن صيام الأول من محرم ويوم عاشوراء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي تحول إلى تساؤلٍ من قبل عدد من متابعي الصفحة حول إجازة صوم يوم السبت، رغم أنه مكروه الصوم فيه، وردت دار الإفتاء عليهم.

“استفتاح أول السنة بالصوم من أفضل الأعمال؛ فالصوم في محرم أفضل الصيام بعد رمضان”.. ذلك المنشور التالي على الاستفتاء الذي نشرته دار الإفتاء المصرية، ليكون تساؤلًا حول “هل يصح صيام يوم السبت منفردًا؟”، “هل نصوم يوم السبت فقط أم نربطه بيوم آخر؟”.

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وردًا على تساؤلات المتابعين، نشرت دار الإفتاء إجابة توضح فيها جواز صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب حيث قالت: “يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان”.