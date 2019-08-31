“مترو الأنفاق”: 20 ألف جنيه تعويض للراكب عند الإصابة داخل المحطات

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كشفت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مدى أهمية تذاكر المترو التي يمتلكها الراكب، والتي تعتبر ضمان حقيقي لصرف التعويضات عند التعرض لحادث داخل المحطات.

حيث أوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن الراكب بموجب التذكرة التي يحملها؛ يدخل ضمن التغطية التأمينية من مترو القاهرة، بالتعاون مع مجموعة التأمين بمبلغ يصل لـ20 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية التي قد تصيب الراكب نتيجة حادث للمترو.

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وتتضمن التغطية التأمينية، كل حالات الوفاة أو العجز نتيجة لوقوع حادث للراكب بسبب المترو، فعند وقوع حادث فعلى الراكب اتباع الخطوات الآتية:

يقوم الراكب بتحرير محضر شرطة يثبت الواقعة، والتقدم إلى مجموعة التأمين.

تقديم صورة رسمية من محضر الشرطة الذي يثبت الحادث، وعدم وجود شبهة جنائية.

التقرير الطبي النهائي في حالة الإصابة.

إعلام الوراثة وصورة رسمية من شهادة الوفاة.

وقامت الشركة باستبعاد الحالات الآتية من مطالب التعويض، منها:

مرور الركاب من الأماكن غير المخصصة للعبور.

الركوب بين وحدات المترو.

تعاطي المخدرات أو الخمور.

الانتحار أو تعمد الإصابة.

وناشدت شركة مترو الأنفاق عدم استعانة المتضررين بأي وسطاء، موضحة أن حق المتضرر مقرر بموجب هذه الوثيقة.