“الزراعة” تؤكد سلامة القمح الروسي عقب الانفجار النووي

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أعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن سلامة القمح الروسي المورد إلى مصر عقب الانفجار النووي وذلك وفقًا للوثيقة الرسمية التي تسلمتها الإدارة من مكتب التمثيل التجاري المصري بروسيا، مؤكدًا أن الوفد زار مناطق الشمال والوسط وعدد من الصوامع وتم عمل تقرير حول مدى تأثر القمح بالإشعاع.

وأكد “العطار” خلال تصريحات صحفية، أن مهندسي الحجر الزراعي قاموا بعمل فحص كامل بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية للوقوف على الحالة الصحية للشحنات الموردة، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي لا يتوانى عن رفض أي شحنة مخالفة سواء بها إشعاع أو مصابة بفطر الأرجوت.

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وأكد العطار أنه يتم التنسيق والتواصل بشكل مستمر مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي للوقوف على الإجراءات المتبعة لمنع تصدير أي منتجات زراعية تحتوى على إشعاع إلى المؤانى.

وتبلغ واردات مصر عام 2018 من القمح الروسي نحو 9.6 مليون طن بقيمة 1.9 مليار دولار، وفي الفترة خلال يناير – يونيو 2019 استوردت مصر من روسيا 2.3 مليون طن بقيمة 512 مليون دولار.