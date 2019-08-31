الإفتاء تٌجيب عن السؤال.. هل يحق التصدق من مال المتوفي؟

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تحرص دار الإفتاء دوما على التواصل مع المواطنين والإجابة على استفساراتهم سواء في شئون الدين والدنيا، ومن ضمن تلك التساؤلات كانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية قد تلقت صباح اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس، سؤالاً يقول: هل يجب التصدق من مال أخي المتوفى رحمه الله بنفس القدر الذي تعود أخي على التصدق به قبل توزيع التركة؟

وكان رد لجنة الفتوى على هذا السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل فيسبوك،هو كالأتي: ” إنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى إلا بموافقة ورثته؛ لأن المال أصبح مملوكًا لهم بعد وفاته”والله سبحانه وتعالى أعلم.

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