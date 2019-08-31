“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من سبتمبر

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في الأيام القليلة المقبلة، حيث ذكر أن اليوم السبت وغدا تشهد الأحوال الجويةتحسنًا في أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى وجود نشاط خفيف للرياح أغلب الفترات، وهوما ما يخفف من حدة الحرارة ويعطي نسمات هوائية جميلة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية،اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس، أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة، وتتراوح على مناطق الصعيد بين 36 درجة وحتى 40 درجة.

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ولفت شاهين إلى أن نسب الرطوبة ماتزال مرتفعة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر حيث، وتتراوح بين 80 و85 %، و90% على المناطق الساحلية، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة يجعل المواطن يشعر بتحسن في حالة الطقس.

وتوقع شاهين، أن تستمر نسب الرطوبة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك تتحسن الأحوال الجوية على أغلب المناطق نتيجة انخفاض نسب الرطوبة لأول مرة.

وأكد شاهين في تصريحاته الصحفية أن هناك وجود نشاط للرياح في جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانًا أمس الجمعة رصدت فيه توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام ” السبت – الأحد – الاثنين”.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح معتدلة على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:

– السواحل الشمالية الغربية 31 24

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25

– الوجه البحري والقاهرة 35 25

– جنوب سيناء والغردقة 37 28

– شمال الصعيد 36 26

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

توقعات الخبراء لطقس الأحد

من المتوقع أن يظل الطقس يوم الأحد، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط الرياخ على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

– السواحل الشمالية الغربية 31 24

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25

– الوجه البحري والقاهرة 35 25

– جنوب سيناء والغردقة 37 29

– شمال الصعيد 36 26

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

توقعات الخبراء لطقس الإثنين:

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح المعتدلة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين:

– السواحل الشمالية الغربية 30 24

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25.

– الوجه البحري والقاهرة 34 26.

– جنوب سيناء والغردقة 36 29

– شمال الصعيد 36 26

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29