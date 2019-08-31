التضامن: بدء صرف معاشات سبتمبر وقيمتها 14 مليار جنيه غدًا

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، أن غدًا الأحد سوف يشهد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر، ولهذا أصدرت الوزيرة توجيهاتها إلى رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من غد الأحد لـ 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة .

وأضافت “والي” في تصريحات صحفية لها اليوم السبت الموافق 31 أغسطس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M و منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من غدًا صباح الاحد الأول من سبتمبر.

وأشارات وزيرة التضامن إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، كما أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 سبتمبر.

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ومن جهته أكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى أنه طبقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي فقد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .