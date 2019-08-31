الإسكان: تسليم 25440 وحدة وتنفيذ 51968 أخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي

31 أغسطس، 2019
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عاصم الجزار يبحث الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي
مشروعات سكنية
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عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، حضر الاجتماع قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وخلال الاجتماع وجه الوزير بضرورة تنفيذ أعمال المرافق في جميع المشروعات السكنية بالتوازي مع الوحدات السكنية، لحين الانتهاء من كامل أعمال المشروع في الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

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وأصدر الجزار تكليفاته إلى المسئولين المعنيين بحصر جميع قطع الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، من أجل اتاحتها للمستثمرين، للمساهمة في خلق فرص عمل من خلال تلك المشروعات الاستثمارية، ودفع عجلة النمو بالمدن الجديدة.

وفيما يخص المشروعات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر، قال الدكتور عاصم الجزار:” أنه تم إنهاء وتسليم 25440 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ 51968 وحدة أخرى بالمشروع، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات – ملعب ثلاثى).

وأكد وزير الإسكان أنه جارٍ تنفيذ 10440 وحدة بمشروع “سكن مصر”، بمنطقة المال والأعمال، وطريق النيل سات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات).
ولفت الجزار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر”، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 2760 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتم إرسال بيانات الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لبنك التعمير والإسكان لتسليمها للفائزين.

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