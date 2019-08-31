التخطيط: نتوقع أن يصل التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030

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أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيانًا اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس، ذكرت فيه إن أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية في مصر هي التزايد السكاني السريع والذي يسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، بل وتوقعت الوزارة في بيانها ، أنه من الممكن أن يتجاوز التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.

ونظرًا لهذه الزيادة السكانية المفرطة ، أكدت وزارة التخطيط على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.

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ولفتت الوزارة إلى أن برامج ضبط النمو السكاني هدفها في الأساس الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.

جدير بالذكر أن الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 قد تضمنت آليات برامج الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .