الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق الضوابط على برامج التليفزيون من غدًا الأحد

Advertisements

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بداية من غدًا الأحد، الموافق الأول من سبتمبر، يبدأ المجلس في تطبيق ضوابط البرامج الطبية والدينية والرياضية وبرامج التوك شو، على جميع وسائل الإعلام، والتي أقرها المجلس في شهر يونيو الماضي، ضمن سياساته لتنظيم الشاشات ومنع الفوضى بالبرامج.

ومن ناحيته صرح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، لمصراوي، السبت، إن الضوابط التي أقرها المجلس قائمة ويتم تطبيقها بصورة فردية على كل حالة من الحالات، وسيتم بدءًا من الغد وضع آليات تطبيقها بصورة رسمية على كافة وسائل الإعلام بما يضمن ضبط الشاشات ومنع انتشار الفوضى بها.

Advertisements

وتعقد لجنة الرصد بالمجلس، اجتماعا صباح غدٍ لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.

وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس أنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام.

ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وذكر المجلس في الخطابات الموجهة للقنوات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.​