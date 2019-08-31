وظائف خالية في الأزهر الشريف لجميع التخصصات

يعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد من التخصصات المختلفة بنظام (الندب) لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ( القاهرة الكبرى فقط).
وتقدم الطلبات باليد إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية (قسم التنقلات) ـ داخل جامعة الأزهر بجوار مستشفى الحسين بالدراسة ـ القاهرة، لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس2019م، وحتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019م.
وهذه الوظائف هي كما بالجدول المرفق مع هذا المنشور، وذلك وفقا للشروط التالية:
1- تخصص العلوم الشرعية:
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.
– أن يكون حافظا للقرآن الكريم.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
2- تخصص اللغة العربية:
– حاصل على مؤهل عالي في اللغة العربية، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.
– إجادة التدقيق اللغوي.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
3- تخصص اللغة الإنجليزية:
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدري
– إجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
– يفضل أن يجيد الترجمة الفورية.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (فرنسية…).
4- مراجع نظم جودة التعليم:
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
– أن يكون مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
5- أخصائي تدريب
– من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى. – إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
– أن يُقدِّمَ تصورا لخطة تدريبية متكاملة مقترحة.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
– يفضل أن يكون مدربا معتمدا بجهات حكومية أخري، وقام بتدريبات مختلفة بها.
– قام بتصميم وتنفيذ خطط تدريبية متكاملة، وله قدرة على قياس أثر التدريب.
6- تخصص عضو فني تخطيط ومتابعة:
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يكون حاصلا على برامج تدريبية في مجال التخطيط والمتابعة والمراجعة الداخلية والجودة.
– قام بوضع خطط وبرامج تطويرية ومتابعتها بكفاءة وبيان ذلك من إنجازاته بسيرة ذاتية له.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
– القدرة على إعداد التقارير والمذكرات الفنية.
7- أخصائي اجتماعي:
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة وتخصص علم النفس واكتشاف المواهب وتنميتها.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ تصوُّر مُختصَرًا لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين وكيفية تنميتها.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
8- أخصائي علاقات عامة، وأخصائي علاقات خارجية وتعاون دولي:
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
– أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الآخرين، وفن الاتصال.
9- أخصائي شئون إدارية:
– من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.
– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها.
– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
– إجادة الحاسب الآلي.
– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
– أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الطلاب، وفن الاتصال.
– له خبرة في التعامل مع ملفات الطلاب الوافدين.
– له خبرة في إنهاء إجراءات منح الطلاب إقامات من إدارة الجوازات.