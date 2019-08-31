وظائف خالية في الأزهر الشريف لجميع التخصصات

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يعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد من التخصصات المختلفة بنظام (الندب) لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب​ ( القاهرة الكبرى فقط).

وتقدم الطلبات باليد إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية (قسم التنقلات) ـ داخل جامعة الأزهر بجوار مستشفى الحسين بالدراسة ـ القاهرة، لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس2019م، وحتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019م.

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وهذه الوظائف هي كما بالجدول المرفق مع هذا المنشور، وذلك وفقا للشروط التالية:

1- تخصص العلوم الشرعية:

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

– أن يكون حافظا للقرآن الكريم.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

2- تخصص اللغة العربية:

– حاصل على مؤهل عالي في اللغة العربية، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

– إجادة التدقيق اللغوي.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

3- تخصص اللغة الإنجليزية:

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدري

– إجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

– يفضل أن يجيد الترجمة الفورية.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (فرنسية…).

4- مراجع نظم جودة التعليم:

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

– أن يكون مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

5- أخصائي تدريب

– من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى. – إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

– أن يُقدِّمَ تصورا لخطة تدريبية متكاملة مقترحة.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

– يفضل أن يكون مدربا معتمدا بجهات حكومية أخري، وقام بتدريبات مختلفة بها.

– قام بتصميم وتنفيذ خطط تدريبية متكاملة، وله قدرة على قياس أثر التدريب.

6- تخصص عضو فني تخطيط ومتابعة:

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يكون حاصلا على برامج تدريبية في مجال التخطيط والمتابعة والمراجعة الداخلية والجودة.

– قام بوضع خطط وبرامج تطويرية ومتابعتها بكفاءة وبيان ذلك من إنجازاته بسيرة ذاتية له.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

– القدرة على إعداد التقارير والمذكرات الفنية.

7- أخصائي اجتماعي:

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة وتخصص علم النفس واكتشاف المواهب وتنميتها.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ تصوُّر مُختصَرًا لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين وكيفية تنميتها.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

8- أخصائي علاقات عامة، وأخصائي علاقات خارجية وتعاون دولي:

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

– ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

– يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

– أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الآخرين، وفن الاتصال.

9- أخصائي شئون إدارية:

– من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.

– أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها.

– أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

– إجادة الحاسب الآلي.

– الحصول على تقرير كفاءة بدرجة “كفء”، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

– ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

– أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الطلاب، وفن الاتصال.

– له خبرة في التعامل مع ملفات الطلاب الوافدين.

– له خبرة في إنهاء إجراءات منح الطلاب إقامات من إدارة الجوازات.