صور.. أمير الكويت يستقبل الرئيس السيسي في المطار

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 31 أغسطس لعام 2019، إلى الكويت، وذلك في زيارة رسمية يُعقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، برفقة وفد رسمي يضم وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صورًا للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار الكويت، واستقبله صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وجابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدول،، في المطار.

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وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت، هي الثالثة له منذ توليه الحكم في يونيو لعام 2014، فقد كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي في 5 يناير عام 2015، والزيارة الثانية كانت في 7 مايو لعام 2017، وكانت هاتين الزيارتين تستهدفان النهوض بالتعاون الثنائي بين مصر والكويت في مجالات العمل المشترك كافة، لتعزيز علاقات التعاون التاريخية والمتنامية بين البلدين، في المجالات الحيوية المخلفة، في إطار الإيمان بوحدة الهدف والمصير، وكذا التطلع إلى مستقبل مزدهر.

وتكتسب الزيارة الثالث للكويت أهمية كبيرة، نظرًا للتحديات التي تواجه العالمين العربي الإسلامي، حيث تؤكد الزيارة أهمية العمل العربي المشترك من أجل التصدي للتهديدات، التي قد تهدد مستقبل المنطقة، إذ تُعد العلاقات “المصرية – الكويتية” نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، بداية من تهنئة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر للكويت باستقلالها في عام 1961، مرورًا بموقف مصر المؤيد والداعم للكويت خلال فترة “الغزو العراقي” في عام 1990.

وتعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية، من أهم جوانب التعاون بين البلدين، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في القطاع العام والقطاع الخاص في مصر 15 مليار دولار، إضافة إلى عملٍ نحو ألفٍ و227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر، ما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، كما يزور مصر نحو 170 ألف زائر كويتي سنويًا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار، خلال الأربع سنوات الماضية.