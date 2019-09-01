اتحاد الغرف التجارية: افتتاح معرض “أهلا مدارس” غدًا.. وتخفيضات تصل لـ30%

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أعلن أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، عن الافتتاح الرسمي لمعرض “أهلًا مدارس” غدًا، الأحد، على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور يوم الإثنين المقبل الساعة 10 صباحًا.

وقال “أبوجبل” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صالة التحرير المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن المعرض موجود بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر في صالة “الصندوق الاجتماعي”، وذلك لمساعدة الجمهور في جلب ما يحتاجونه وبجوار المترو ليكون سهل الوصول له من قِبل المواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 200 شركة ومصنع يقوموا بعرض منتجاتهم، والتي ستكون عبارة عن أدوات مكتبية بكافة أنواعها والأزياء المدرسية والشنط المدرسية والأحذية ومنتجات غذائية.

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وأضاف أبو جبل؛ أن المعرض قد حظى بتخفيضات لن تقل على 30% من سعر السوق، مؤكدًا أن خفض سعر المنتجات لا يلزم بالضرورة خفض في جودة المنتج بينما ما قامت به الغرفة التجارية هو تقليل الحلقات الوسيطة بين المصنع والجمهور.