استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون

1 سبتمبر، 2019
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استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون
استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون
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صرح استشاري مشروع سور مجرى العيون المهندس محمد الخطيب، إن الدولة المصرية سوف تتحمل مبالغ كبيرة جداًّ من أجل العمل على إنهاء مشروع التطوير في منطقة سور مجرى العيون.

وأضاف المهندس محمد الخطيب خلال استضافته ببرنامج “مساء dmc” الذي يتم تقديمه من قبل الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة “dmc” الفضائية، أن إجمالي تكلفة المشروع تصل إلى ستة مليارات جنيهاً مصرياً، وأشار إلى أنه في حالة إضافة ما أنفقته الدولة المصرية من تعويضات إلى المتضررين من أهالي الروبيكي سوف تصبح التكلفة للمشروع تقرب من 13 مليار جنيهاً مصرياً.

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وأشار المهندس محمد الخطيب إلى أن ملف تطوير سور مجرى العيون يعود لعام 1983، كما أن أول نسخة من تصور تطويره كانت مع مخطط إعادة هيكلة القاهرة مرة أخرى، ولكن لم يحدث هذا، وظلت منطقة المدابغ تسوء حالتها مع مرور الأعوام عليها، وأصبحت تلك المنطقة بؤرة تلوث شديدة يصعب تحملها.

وأشار إلى أن المخطط الزمني من أجل تطوير منطقة سور مجرى العيون مضغوط للغاية، لأن الدولة المصرية ترغب في العمل على الانتهاء من التطوير خلال فترة زمنية تقرب من عامين فقط على أقصى تقدير، وأوضح أنه قد تم إزالة ما يقرب من 95 فدان من منطقة المدابغ، من أجل تطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون.

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