وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً

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صرح شعبان يوسف الشاعر والناقد الأدبي، عبر حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن وفاة الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى اللباد من مواليد عام 1965، وهو كاتب مصري، قد شغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة، ورئيس تحرير مجلة شرق نامه المتخصصة بالشؤون الإيرانية، والتركية، وآسيا الوسطى.

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حصل الدكتور مصطفى اللباد على درجة الدكتوراه بمجال “الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط” من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا خلال عام 1994، والده هو الرسام الراحل محيي الدين اللباد المصمم الجرافيكي، ورسام الكاريكاتير بمجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير.

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