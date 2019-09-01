قرار حكومي جديد بشأن جزيرة الوراق

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أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، اليوم الأحد 1 سبتمبر لعام 2019، بشأن جزيرة الوراق، حيث أجَّل وزير العدل سريان نظام السجل العيني على جزيرة “وراق الحضر” في الجيزة، على أن يبدأ في الـ 15 من ديسمبر المقبل.

والمادة الثانية من القرار، نصَّت على أنْ يُجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة “وراق الحضر”، لمدة شهرين على أن يبدأ قبول استمارات التسوية من الـ 15 من أغسطس لعام 2019، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

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وكلَّف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ هذا القرار.