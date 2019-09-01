قرار حكومي جديد بشأن جزيرة الوراق

تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة الوراق لـ15 ديسمبر

1 سبتمبر، 2019
177
Advertisements

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، اليوم الأحد 1 سبتمبر لعام 2019، بشأن جزيرة الوراق، حيث أجَّل وزير العدل سريان نظام السجل العيني على جزيرة “وراق الحضر” في الجيزة، على أن يبدأ في الـ 15 من ديسمبر المقبل.

والمادة الثانية من القرار، نصَّت على أنْ يُجرى قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على جزيرة “وراق الحضر”، لمدة شهرين على أن يبدأ قبول استمارات التسوية من الـ 15 من أغسطس لعام 2019، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

Advertisements

وكلَّف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ هذا القرار.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير
1 سبتمبر، 2019
174

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير

وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً
1 سبتمبر، 2019
174

وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً

إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم
1 سبتمبر، 2019
749

التموين تقرر وقف هذه الفئات من صرف مقررات التموين

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون
1 سبتمبر، 2019
174

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون

معرض أهلا مدارس
1 سبتمبر، 2019
176

اتحاد الغرف التجارية: افتتاح معرض “أهلا مدارس” غدًا.. وتخفيضات تصل لـ30%

31 أغسطس، 2019
181

الإسكان تعلن تنفيذ 51 ألف شقة لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر

حالة الطقس
31 أغسطس، 2019
2٬040

“الأرصاد”: طقس أول أيام سبتمبر حار رطب والعظمى بالقاهرة تصل إلى 36

31 أغسطس، 2019
185

صور.. أمير الكويت يستقبل الرئيس السيسي في المطار

مكرم: الرقابة الإدارية ألقت القبض على أمين الأعلى للإعلام بتهمة رشوة
31 أغسطس، 2019
270

الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق الضوابط على برامج التليفزيون من غدًا الأحد

31 أغسطس، 2019
1٬106

الشرطة تفكك قنبلة أمام محطة سكك حديد أسوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق