التموين تقرر وقف هذه الفئات من صرف مقررات التموين

1 سبتمبر، 2019
740
إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم
إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم
Advertisements

أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للنظم أنه تم استبعاد عدد من بطاقات التموين انطبق على أصحابها محددات المرحلة الرابعة التي حددتها الوزارة بدءًا من اليوم الأحد، وممن تلقوا رسائل قصيرة تنذر بالوقف على بونات صرف السلع أو صرف الخبز الدعم خلال شهر أغسطس، ولم يقوموا بتقديم طلب تظلم أو تم رفض تظلمهم.
وأوضح “مدكور” في تصريحات صحفية، أن أصحاب البطاقات الذين وصلتهم رسالة التحذير على بون صرف الخبز وقاموا بتقديم التظلم عبر الموقع الرسمي، تم قبول طلب التظلم الخاص بهم وسيقومون بصرف المقررات بشكل طبيعي.
وأكد “مدكور” أن الاستبعاد من الصرف سيكون للمقررات التموينية فقط، إلا أنه سيستمر صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل مواطن على البطاقة التموينية.
وكان اللواء مصطفي الصادق، مدير إدارة النظم والحواسب، بوزارة الإنتاج الحربي، أعلن في تصريحات صحفية سابقًا، أن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير
1 سبتمبر، 2019
174

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير

وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً
1 سبتمبر، 2019
174

وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً

1 سبتمبر، 2019
177

قرار حكومي جديد بشأن جزيرة الوراق

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون
1 سبتمبر، 2019
174

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون

معرض أهلا مدارس
1 سبتمبر، 2019
176

اتحاد الغرف التجارية: افتتاح معرض “أهلا مدارس” غدًا.. وتخفيضات تصل لـ30%

31 أغسطس، 2019
181

الإسكان تعلن تنفيذ 51 ألف شقة لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر

حالة الطقس
31 أغسطس، 2019
2٬040

“الأرصاد”: طقس أول أيام سبتمبر حار رطب والعظمى بالقاهرة تصل إلى 36

31 أغسطس، 2019
185

صور.. أمير الكويت يستقبل الرئيس السيسي في المطار

مكرم: الرقابة الإدارية ألقت القبض على أمين الأعلى للإعلام بتهمة رشوة
31 أغسطس، 2019
270

الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق الضوابط على برامج التليفزيون من غدًا الأحد

31 أغسطس، 2019
1٬106

الشرطة تفكك قنبلة أمام محطة سكك حديد أسوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق