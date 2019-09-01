التموين تقرر وقف هذه الفئات من صرف مقررات التموين

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أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للنظم أنه تم استبعاد عدد من بطاقات التموين انطبق على أصحابها محددات المرحلة الرابعة التي حددتها الوزارة بدءًا من اليوم الأحد، وممن تلقوا رسائل قصيرة تنذر بالوقف على بونات صرف السلع أو صرف الخبز الدعم خلال شهر أغسطس، ولم يقوموا بتقديم طلب تظلم أو تم رفض تظلمهم.

وأوضح “مدكور” في تصريحات صحفية، أن أصحاب البطاقات الذين وصلتهم رسالة التحذير على بون صرف الخبز وقاموا بتقديم التظلم عبر الموقع الرسمي، تم قبول طلب التظلم الخاص بهم وسيقومون بصرف المقررات بشكل طبيعي.

وأكد “مدكور” أن الاستبعاد من الصرف سيكون للمقررات التموينية فقط، إلا أنه سيستمر صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل مواطن على البطاقة التموينية.

وكان اللواء مصطفي الصادق، مدير إدارة النظم والحواسب، بوزارة الإنتاج الحربي، أعلن في تصريحات صحفية سابقًا، أن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.