مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير

1 سبتمبر، 2019
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مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير
مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير
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أعلنت وزارة الكهرباء خلال الفترة السابقة، عن اتخاذها العديد من الإجراءات الجديدة من أجل ضمان دقة حساب الاستهلاك داخل مراكز الإصدار، ومراجعة فواتير الكهرباء قبل أن يتم تحصيلها كل شهر، وبحسب المصدر، فقد تم التنبيه على كافة رؤساء شركات التوزيع  التسعة بضرورة أن يتم تجهيز البيانات الخاصة بالمشتركين لديها، والعمل على إرسالها تلك البيانات كملف عبر “الإيميل الإلكتروني”، على أن يتم إرسال هذا الملف إلى مركز يقوم بتحميل تلك البيانات عبر قاعدة بيانات خاصة، ثم تبدأ دورة الطباعة داخل المركز خلال مدة تصل إلى 28 يوماً من شهر.

وقد أعلن مصدر مسؤولة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه قبل عملية الحساب الأخيرة من أجل الطباعة سوف يبدأ مركز الإصدار أولاً في العمل على مراجعة المدخلات الخاصة بكل فرع، من خلال “القراءات والتبليغات الشهرية”، ثم يتم إعادة إرسال تلك البيانات مرة أخرى إلى الفرع من أجل إتمام إجراءات المراجعة مرة أخرى في حالة وجود الاستهلاكات الشاذة، كما لفت إلى أن تكون أكثر أو أقل من نسبة 30% من المتوسط الشهري الخاص به، ويتم مراجعتها لمعالجة الخطأ، إن وجد والعمل على إرسالها من أجل التأكيد بالمراجعة، ومن ثم يتم عملية حساب الفاتورة على السيستم الخاص بالشركة.

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وأشار المصدر خلال تصريحاته صحفية له، إلى أن دورة الإصدار تبدأ من قيام الكشافين بقراءة العدادات، وإدخال كل قسم للتبليغات الشهرية، مثل خلال إجراء تعديل على رقم العداد أو تعديل رقم لوحة، أو أي أعطال، وأي بلاغ قد يؤثر في فاتورة استهلاك الكهرباء ثم تتم عملية الإدخال، ثم يتم حساب تلك القراءات، وحساب الاستهلاكات، وبعد عمليات الحساب تتم عملية الطباعة داخل مركز إصدار الفواتير، على أن يتم الاستمرار في عملية دورة الطباعة لكافة الأفرع حوالي أسبوع عمل على مدار الساعة، ويقوم مندوب كافة الفروع بإجراء مراجعة على الفواتير مرة أخرى قبل أن يتم تسلمها.

وقد تعاقدت قبل العامين السابقين الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة “شعاع”، باعتبار أنها شركة متخصصة بقراءة العدادات الكهربائية بانتظام كل شهر، حيث قامت شركة شعاع بوضع آليات جديدة للحرص على دقة حساب الاستهلاكات وعند حدوث تأخير بأخذ القراءة يوضع في الحسابات بطريقة أوتوماتيكية لحساب الاستهلاك الشهري، ما ترتب عليه انخفاض “أخطاء الفواتير” بالمناطق التي دفعت الشركة بموظفيها إليها، بعدما تلقوا تدريبهم بشكل كامل في مراكز التدريب التابعة إلى شركات التوزيع لتحقيق القراءات الحقيقية لاستهلاك المواطنين للطاقة الكهربائية.

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