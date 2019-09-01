اعتباراً من اليوم إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية.. تعرف عليها

اعتباراً من اليوم إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية.. تعرف عليها

1 سبتمبر، 2019
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اعتباراً من اليوم إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية.. تعرف عليها
اعتباراً من اليوم إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية.. تعرف عليها
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، عن انتهائها من حذف الغير مستحقين للحصول على الدعم السلع التموينية، تبعاً لمحددات حذف المرحلة الرابعة، التي قد أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تلقى الذين تنطبق عليهم تلك المحددات رسائل قصيرة عبر بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم لمنع صرف المقررات التموينية لهم اعتباراً من اليوم.

12 فئة سيوقف صرف المقررات التموينية لها اعتباراً من اليو

  1. من يستهلكون الطاقة الكهربائية بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلووات شهرياً فأكثر.
  2. الأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.
  3. الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من قيمة 200 ألف جنيهاً مصرياً.
  4. الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيهاً مصرياً.
  5. الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة أحدث من عام 2013.
  6. الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان.
  7. الأسرة التي تمتلك جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيهاً مصرياً.
  8. الأسرة التي تقوم بدفع فاتورة موبايل أكثر من 800 جنيهاً مصرياً.
  9. الأسرة التي تقوم بسداد مصاريف مدارس أكثر من قيمة 50 ألف جنيهاً مصرياً.
  10. الأسرة التي لديها مرتب حكومي بقيمة أكثر من 12 ألف جنيهاً مصرياً فأكثر شهرياً.
  11. الأسرة التي تقوم بدفع الجمارك على الواردات أكثر من قيمة 100 ألف جنيهاً مصرياً.
  12. الأسرة التي لديها مهنة إدارية عليا.

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