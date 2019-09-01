طلب إحاطة لوزير الاتصالات بسبب ضعف خدمة “فودافون”

1 سبتمبر، 2019
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قامت الدكتورة شيرين فراج، عضوة في البرلمان المصري بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملاً بحكم المادة الصادرة تحت رقم “134” من الدستور، والمادة رقم “212”، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري بشأن ضعف خدمة شركة المحمول “فودافون مصر” في مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، وسوء الإرسال والاستقبال للمكالمات.

وأضافت الدكتورة شيرين فراج أن شركة فودافون مصر لا تحترم خصوصية المواطنين عن طريق توزيع أرقام التليفونات الأرضية، عبر الموزعين الذين يقومون بالاتصال في كافة الأوقات للإعلان عن خدماتهم، وخدمات الإنترنت، وكما طالبت النائبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة حل تلك المشكلة، لأنها أصبحت مثار شكوى متكررة ودائمة من قبل المواطنين في منطقة القاهرة الجديدة.

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