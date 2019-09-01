بشرى سارة للعاملين بالتأمين الصحي.. شهر مكافأة بمناسبة بدء العام الدراسي

بشرى سارة للعاملين بالتأمين الصحي.. شهر مكافأة بمناسبة بدء العام الدراسي

1 سبتمبر، 2019
167
بشرى سارة للعاملين بالتأمين الصحي.. شهر مكافأة بمناسبة بدء العام الدراسي
بشرى سارة للعاملين بالتأمين الصحي.. شهر مكافأة بمناسبة بدء العام الدراسي
Advertisements

أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن موافقة على منح العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجميع فروعها و وحداتها الصحية، شهر مكافأة من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيهاً مصرياً، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وقد نص قرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن يتم خصم المكافأة من موازنة العام المالي 2019/ 2020، على بند الحوافز، تبعاً لشروط منح المكافأة المرفقة.

Advertisements

أقرا المزيد “الإسكان” تطرح 3 آلاف قطعة أرض للأفراد خلال سبتمبر

شهر مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي
شهر مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي
Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

1 سبتمبر، 2019
194

طلب إحاطة لوزير الاتصالات بسبب ضعف خدمة “فودافون”

اعتباراً من اليوم إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية.. تعرف عليها
1 سبتمبر، 2019
2٬434

اعتباراً من اليوم إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية.. تعرف عليها

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير
1 سبتمبر، 2019
1٬561

مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد ورود العديد من الشكاوى من أخطاء الفواتير

وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً
1 سبتمبر، 2019
238

وفاة مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عاماً

إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم
1 سبتمبر، 2019
2٬766

التموين تقرر وقف هذه الفئات من صرف مقررات التموين

1 سبتمبر، 2019
1٬381

قرار حكومي جديد بشأن جزيرة الوراق

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون
1 سبتمبر، 2019
184

استشاري: الدولة تتكلف 13 مليار جنيهاً بالتعويضات بمشروع سور مجرى العيون

معرض أهلا مدارس
1 سبتمبر، 2019
182

اتحاد الغرف التجارية: افتتاح معرض “أهلا مدارس” غدًا.. وتخفيضات تصل لـ30%

31 أغسطس، 2019
187

الإسكان تعلن تنفيذ 51 ألف شقة لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر

حالة الطقس
31 أغسطس، 2019
2٬095

“الأرصاد”: طقس أول أيام سبتمبر حار رطب والعظمى بالقاهرة تصل إلى 36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق