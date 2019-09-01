بشرى سارة للعاملين بالتأمين الصحي.. شهر مكافأة بمناسبة بدء العام الدراسي

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أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن موافقة على منح العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجميع فروعها و وحداتها الصحية، شهر مكافأة من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيهاً مصرياً، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وقد نص قرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن يتم خصم المكافأة من موازنة العام المالي 2019/ 2020، على بند الحوافز، تبعاً لشروط منح المكافأة المرفقة.

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