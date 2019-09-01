الحماية المدنية تنقذ سكان فيصل من كارثة محققة.. إليكم التفاصيل

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أوضحت التحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالكشف عن ملابسات حريق قد اندلع بغرفة توزيع الغاز الطبيعي في شارع فيصل، في تمام الساعة الـ 3 عصراً اليوم الأحد.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من قبل إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة، وارتفاع اللهب في محيط مقر كلية التربية الرياضية.

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وفور تلقى الإشارة قد دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة اللواء هاني سعيد، بأربعة سيارات إطفاء تحت قيادة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد، وقد قاموا رجال الدفاع المدني بمحاصرة ألسنة النيران، وقد تمكنوا من إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ومن خلال معاينة رجال الأمن تحت قيادة وإشراف العقيد علي عبدالكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، التي توصلت إلى أن السبب في نشوب حريق بمخلفات داخل غرفة توزيع غاز طبيعي في منطقة فيصل، وقد امتدت ألسنة النيران إلى “المحبس”، الأمر الذي تسبب في تآكل “الكاوتش” العازل، وحدوث تسرب في غاز مما أدى إلى تفاقم الحريق.

وأكد أن سرعة تدخل مسؤولي شركة تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، واستجابة رجال الحماية المدنية بالجيزة التي حالت دون وقوع كارثة بفيصل اليوم، حيث يتواجد المحبس الرئيسي المغزي للمنطقة بالغاز الطبيعي على بعد أمتار.

انتقل مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب لمحل الحريق، يرافقه رئيس حي العمرانية، وقد استمعا لشرح وافي من قبل قائد طاقم الإطفاء حول ملابسات تلك الواقعة.

قام رجال الإطفاء بتنفيذ عملية التبريد من أجل منع تجدد نشوب الحريق من جديد، خلال الوقت الذي أغلق فيه مسؤولين من شركة الغاز المحبس الرئيسي إلى حين الانتهاء من فحص المنظم المتواجد داخل الغرفة محل الحريق.

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