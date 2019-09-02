شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار مستمر وسعر كرتونة البيض 24 جنيهًا

2 سبتمبر، 2019
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تتراجع 3 جنيهات بسعر كرتونة البيض.. وأسعار الدواجن ترتفع مع بداية الأسبوع
تتراجع 3 جنيهات بسعر كرتونة البيض.. وأسعار الدواجن ترتفع مع بداية الأسبوع
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تراجعت أسعار كرتونة البيض بالسوق، خلال الأسبوع الحالى بنحو 11 جنيهًا، حتى إن سعر الطبق تراوح بين 29 و30 جنيهًا.
هذا ما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الموافق 2 سبتمبر، حيث أضاف أن أسعار الدواجن تواصل انخفاضها حتى وصل سعر الكيلو الأبيض بين 20 و21 جنيهًا، و24 للأوراك، و70 للبانيه، و37 للساسو، و40 للبلدي، و47 للرومي، و45 للبط.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، أن أسعار الدواجن والبيض تراجعت في الأسابيع الماضية بشكل كبير، ووصل سعر الكيلو في المزرعة بين 15 و16 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض لـ24 جنيهًا تسليم المزرعة؛ لتباع للمستهلك بـ27 جنيهًا على الأكثر.

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وأوضح “عبد العزيز” أن هناك أزمة كبيرة يشهدها قطاع الثروة الداجنة خاصة لدي صغار المربين بسبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين؛ لأنها لم تصل لتكلفة العلف، كما أن الإنتاج اليومي يبلغ مليونًا ونصف المليون طائر وخسارة الطائر بالنسبة للمربي تبلغ 10 جنيهات، ما يعني أن خسائر المربين بلغت خلال ثلاثة أسابيع ما يزيد على نصف المليار جنيه.

ولفت عبدالعزيز السيد إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على أسعار الدواجن على الإطلاق خاصة وأنه لو كانت هناك زيادة سعرية في أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج ستكون طفيفة وغير ملحوظة على الإطلاق.

وعلى صعيد أخر فقد استقرت أسعار الأسماك الشعبية ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و43 جنيهًا، والبوري بين 75 و83.

وحسب ما ذكر التجار في سوق العبور فقد سجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيهًا، والثعابين 150 جنيهًا، والمكرونة بين 50 و75 جنيهًا، والجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.

والاستقرار طال أيضا أسعار اللحوم فتراوح السعر بين 100 و120 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و140 جنيهًا للبتلو، كان هذا ما ذكره محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

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