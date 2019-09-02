“الأرصاد”: طقس الغد رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود ، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضاف الهيئة في بيانها، أنه تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 32

سيوة 24 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 25 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 24 34

نخل 22 33

نويبع 29 35

طابا 25 34

كاترين 18 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 24 39

شلاتين 29 37

أبو رماد 30 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 35