“الأرصاد” تكشف سمات الأيام الأخيرة في الصيف وتعلن تفاصيل طقس اليوم

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بعض السمات التي تتميز بها آخر أيام فصل الصيف ، كما تحدث عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى يوم 20 سبتمر الجاري،وهو النهاية الرسمية لفصل الحرارة المرتفعة ليبدأ من بعده فصل الخريف في الـ21 سبتمر.

وذكر عبدالعال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، إن الأيام الأخيرة من فصل الصيف سوف تشهد تراجعًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، ليسود البلد طقس معتدل نوعا ما، وتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة تتراوح من 32 وحتى 35 درجة، مشيرًا إلى أنه مع بداية فصل الخريف ستتراجع عن الـ30 درجة، أما السواحل الشمالية درجات الحرارة بها ستتراوح بين 28 وحتى 32 درجة، وفي الصعيد ستتراوح بين 36 وحتى 40 درجة.

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وأضاف عبدالعال: ” إن نهاية فصل الصيف تشهد تراجعًا في نسب الرطوبة بشكل كبير عن بداية الصيف، فتتراوح على القاهرة بين 50% و65%، و75 على السواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر، وأقل من 50% على مناطق الصعيد”، لافتًا إلى أن الطس هذه الأيام خريفي جميل.

وحور بعض الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، توقع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية الأكثرا ظهورًا في آخر أيام فصل الصيف هي الشبورة المائية، والتي تظهر في الصباح الباكر حتى الساعة التاسعة صباحًا، خاصة في المناطق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصريحاته بأن الفصل المناخي المقبل هو فصل الخريف الذي يوصف بأنه فصل التقلبات الجوية حيث قال: “لكننا لن نشهد أي موجات حارة مثل التي حدثت في الصيف”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت صباح اليوم نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي عن أحوال الطقس، وجاء فيها أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الخبراء عبر نشرة أخبار الطقس، أنه تقل الرؤية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة البحرين، ذكر الخبراء في نشرة أخبار الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية والأجنبية، حسبما وردت في نشرة أحبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 32

سيوة 24 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 25 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 24 34

نخل 22 33

نويبع 29 35

طابا 25 34

كاترين 18 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 25 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 24 41

الوادى الجديد 24 39

شلاتين 29 37

ابو رماد 30 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 30 35

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة 30 46

الرياض 27 45

المنامة 34 40

أبوظبى 31 34

الدوحة 31 39

الكويت 30 48

دمشق 15 35

بيروت 26 30

عمان 16 32

القدس 19 29

غزة 22 30

بغداد 25 43

مسقط 28 32

صنعاء 15 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 23 28

تونس 20 31

الجزائر 20 28

الرباط 18 27

نواكشوط 27 31

وفيما بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 33

اسطنبول 22 29

اسلام اباد 25 35

نيودلهى 28 34

جاكرتا 24 34

بكين 20 34

كوالالمبور 23 30

طوكيو 22 28

أثينا 22 33

روما 17 30

باريس 12 24

مدريد 18 33

برلين 13 22

لندن 14 22

مونتريال 16 21

موسكو 13 23

نيويورك 21 27

واشنطن 21 30