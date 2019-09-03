قطار يصدم طالب بسوهاج أثناء عبوره شريط السكة الحديد

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أصيب اليوم الثلاثاء طالب بكسر بالجمجمة، وكسور وجروح متفرقة في جسده، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط خط السكة الحديد القائم في مدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج بصعيد مصر.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قبل قسم شرطة طهطا يفيد اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من رصيف المحطة التابع لدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج.

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وتبين من التحريات الأمنية التي قام بها رئيس مباحث قسم شرطة طهطا الرائد أحمد عز، أنه أثناء عبور شاب يدعى “محمد. ع” البالغ من العمر 24 عاماً، طالب، ويقيم في دائرة قسم شرطة طهطا شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمه القطار “القاهرة/ أسوان”، مما أدى لإصابته بكسر بقاع الجمجمة، وكسور وجروح متفرقة في جسده.

لم تسفر تلك الحادثة عن أي تجاوزات في حركة سير القطارات، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

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