“البيئة” تعلن خطتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء تزامنًا مع موسم حصاد الأرز

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أعلن مصدر مسئول بوزارة البيئة، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء التي تتزامن مع حصاد المزارعين لمحصول الأرز، وهو ما ينتج عنه كمية كبيرة من المخلفات الزراعية (قش الأرز) التي تتطلب توفير المعدات اللازمة من أجل تدويرها والاستفادة منها والتشديد على عدم حرقها حفاظا على البيئة.

وأصدرت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، بيانًا بخصوص هذا الشأن، حيث أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها للإدارات المعنية بوزارة البيئة وأفرعها الإقليمية بمحافظات المنظومة (الشرقية – الغربية – الدقهلية – القليوبية – البحيرة – كفر الشيخ) ببدء الموسم وبدأت المحاور المنتشرة في جميع المحافظات المعنية متابعة عمليات تجميع قش الأرز للسيطرة على أي حرائق قد تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية وحملات فحص عوادم السيارات.

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كما قامت وزيرة البيئة خلال الأسبوع الجاري بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع الوزرات والجهات المعنية استعدادا لهذا الموسم وسيتم العمل بالمنظومة وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل غرفة عمليات لوزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ويجري أيضا توفير المعدات والدعم المادي للفلاحين من أجل تحقيق نتائج أفضل عن الأعوام الماضية.

وفي إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة قش الأرز فإن الخطة تدور حول عدة محاور منتشرة في محافظات المنظومة أمس الإثنين، من تجميع ما يقرب من 679 طن قش أرز وتم تحرير محضرين لعدد من المزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 804 سيارة تبين مطابقة 587 ومخالفة 217 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية نفذت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة التفتيش على 95 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 25 منشأة وتوقف 61 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 9 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة إلى 3 بلاغات تم التعامل معها.

ونظمت الوزارة استعدادا للموسم عددا من الأنشطة التوعوية للمزارعين بكافة محافظات المنظومة قبل بداية الموسم من أجل توعيتهم بأضرار حرق قش الأرز على البيئة وصحة المواطنين ومن أجل إعلامهم بما تقدمه وزارة البيئة من إجراءات وتسهيلات للمزارعين لاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه كما قامت الوزارة بتنظيم 36 ندوة لتوعية المزارعين وتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه قش الأرز .