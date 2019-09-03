البترول: طرح مواقع للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية خلال عام 2020

3 سبتمبر، 2019
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كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بمجرد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد ستقوم الوزارة بطرح عدة مواقع للتنقيب عن الذهب وذلك حتى يكون هناك وضوح لشكل الاتفاقية المبرمة مع المستثمرين .

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر، أن أغلب مواقع التقيب التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة تقع في وسط وجنوب الصحراء الشرقية متوقعا أن يتم طرح تلك المواقع خلال عام 2020 .

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ولفت مصدر البترول ، إلى أن الوزارة قد انتهت من وضع خريطة مواقع الذهب الجديدة استعدادا لطرحها بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد قائلا: “الذهب موجود وبكميات اقتصادية “.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت في الأونة الأخيرة في تبني استراتيجيه جديدة تستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.

وجدير بالذكر أن هناك شركتان في مصر الأن تعمل في مجال إنتاج الذهب، وهما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما “آتون ميننج” الكندية، و”ثانى دبى” الإماراتية.

وكانت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول قد قامت في عام 2017، بطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وهم مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، هذا إلى جانب موقع أخر بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة “ريسوليوت مصر ليمتد”، ومنطقة أم الروس على شركة “فيرتاس مايننج ليمتد” الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة “غسان سبان” الإسبانية للاستثمارات.

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