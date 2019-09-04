معركة وألفاظ خارجة فى قرية هاسيندا بالساحل الشمالى

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع “السوشيال ميديا” أثار استغراب الكثيرين، حيث وقعت خناقة بين مرتادى هاسيندا فى الساحل الشمالى، وظهروا يتشاجرون في جراج فى أحد الأماكن فى القرية، مع بعض الألفاظ الخارجة.

ولم يتم إيضاح سبب المشاجرة، لكن يظهر الفيديو، تجمع العشرات، وسط تواجد عدد كبير من السيارات الفارهة، وسط تعالى صرخات الفتيات، وتواجد لقطات عديدة لعدد من الفتيات، فى غير وعيهن، ويتضح عليهن علامة السكر الشديدة.

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وظهر أيضا في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارة فضية، هاجمها عدد كبير من المتواجدين فى الفيديو، دون معرفة السبب، حتى تحرك صاحب السيارة الفضية مسرعا، وصدم عدد من المتواجدين أمام السيارة.

وحول هذا الأمر، أكد بعض من مرتادى موقع التغريدات القصير تويتر، أن العراك فى الفيديو كان بسبب فتاة مخمورة، وطالب البعض بتدخل الشرطة، لإعادة الانضباط للساحل الشمالى بعدما انتشر الانحلال والمشاهد المخزية في كثير من الأماكن بالساحل في الفترة الأخيرة.