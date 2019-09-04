هيئة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 4-9-2019

4 سبتمبر، 2019
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، متوقعين أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ومن المتوقع بحسب الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شماليه غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وفيما يلي نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 30

السلوم 23 32

سيوة 21 37

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 23 32

رفح 22 31

رأس سدر 24 34

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