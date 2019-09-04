مدبولي يستعرض خطة تطوير النقل العام في القاهرة

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ترأس اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فعاليات الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، من أجل متابعة خطة تطوير هيئة النقل العام في محافظة القاهرة، وقد حضر فعاليات الاجتماع الأسبوعي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، ورئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي، ومحمود منتصر، العضو المنتدب من بنك الاستثمار القومي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، بالإضافة إلى توسيع موارد هيئة النقل العام من أجل تغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة المصرية، خصوصاً من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على أتوبيسات هيئة النقل العام، وكذا الإعلانات التي يتم وضعها في المحطات من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة، وشدد على ضرورة العمل على التحسين بشكل دائم ومستمر لجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين المصريين من أجل التسهيل على المواطنين، خصوصاً أن هيئة النقل العام تعد مرفقاً حيوياً يساهم بنقل شريحة كبيرة من المواطنين المصريين بشكل يومي.

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وخلال فعاليات الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، فقد قام اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، باستعراض خطة هيئة النقل العام في محافظة القاهرة من أجل تغطية مصروفات هيئة النقل العام دون الحصول على دعم مالي من قبل الدولة المصري.

وأشار اللواء رزق على إلى أن تلك الخطة تعتمد على العديد من المحاور في مقدمتها، استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بهيئة النقل العام، على أن يتم إيداع حصيلة بيع تلك الأراضي في البنوك المصرية من أجل تحقيق عائد سنوي للهيئة.

وأوضح أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو، والترام، وكذلك نزع القضبان الفلنكات، والشبكة، سوف يتم بيع تلك الأصناف حيث تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي على شرائها، وأضاف إلى أن العائد من تلك الإعلانات التي يتم إدراجها على أتوبيسات هيئة النقل العام، وفي الأماكن الثابتة سوف يساهم أيضاً في العمل على تغطية مصروفات هيئة النقل العام في القاهرة.

وتناول اللواء رزق علي، عرض الإشارة إلى أنه جار استكمال العمل على تركيب أجهزة “GPS”، لكافة أتوبيسات هيئة النقل العام، وتم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد 1000 أتوبيس، وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لعدد 1000 أتوبيس أخر، وأنه فور الانتهاء من ذلك سوف يتم استكمال باقي أتوبيسات هيئة النقل العام خلال هذا العام الراهن 2019.

كما تناول رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه فيما يخص العمل على تركيب أجهزة GPS في سيارات شركات النقل الجماعي، أكد أنه قد تم بالفعل مخاطبة كافة الشركات، التي تعمل بالمشروع من أجل تركيب تلك الأجهزة في سياراتها، وتم التأكيد على ضرورة عدم تجديد ترخيص تلك السيارات، إلا بعد أن يتم تركيب تلك الأجهزة، ويتم خلال الوقت الراهن متابعة عمليات التنفيذ.

أما بالنسبة لما يخص تحويل الأتوبيسات التابعة للهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، فقد أوضح رزق إلى كافة الإجراءات والدراسات الفنية تتم معرفة وزارة الإنتاج الحربي، والعمل على استكمال الدراسة سوف يتم من خلال تسليم مصنع 200 الحربي “أتوبيس” من أجل تركيب محرك غاز، وبعد الانتهاء من التركيب سوف يتم تجربته لمدة 3 أشهر، وبعد نجاح تلك التجربة يتم البدء في عملية تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقد تم الاتفاق خلال فعاليات الاجتماع على العمل على توفير قطعتيْ أرض من ممتلكات هيئة النقل العام، من أجل سداد مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القوميّ، في إطار جهود الحكومة المصرية من أجل فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المصرية، وسوف يتم عرض قطعتيْ الأرض للتقييم.

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