جامعة أسيوط تعلن حاتها لشغل 26 وظيفة أكاديمية شاغرة

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل 26 وظيفة أكاديمية شاغرة بكليتيّ الطب البشري وطب الأسنان من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ( معيدين – مدرسين مساعدين – مدرسين) وذلك لتلبية احتياجات الجامعة فى التخصصات العلمية المختلفة بما يضمن حسن وانتظام سير العمل .

وشدّد الدكتور الجمال فى بيان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

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و أوضح الدكتور طارق الجمال أن كلية الطب في حاجة لشغل 5 وظائف أكاديمية مختلفة , من بينهم 4 بدرجة ( مدرس مساعد ) بقسم الأمراض الباطنة تخصص طب الأسرة , ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً علي درجة الماجستير في التخصص المطلوب وألا يزيد السن عن 35 عاماً , و وظيفة واحدة بدرجة ( مدرس ) بالقسم ذاته , ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً علي درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب وألا يزيد السن عن 45 عاماً.

أما بشأن كلية طب الأسنان فأضاف رئيس جامعة أسيوط أن الكلية في حاجة لشغل 21 وظيفة أكاديمة مختلفة , من بينهم 10 في درجة ( معيد ) وذلك بواقع 4 بقسم بيولوجيا الفم والأسنان و 3 بقسم باثولوجيا الفم والأسنان و 3 بقسم المواد الحيوية لطب الأسنان , ويشترط في المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون من خريجي الكلية , وحاصلاً علي تقدير جيد جداً في التقدير العام ومادة التخصص , وأن يكون قد أمضي فترة التدريب الإجباري ( الإمتياز ) في إحدي المستشفيات الجامعية .

وأضاف سيادته أن الكلية في حاجة كذلك لنحو 11 وظيفة بدرجة ( مدرس مساعد ) بواقع 2 في كلٍ من أقسام العلاج التحفظي للأسنان , الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان , طب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان , إلي جاب وظيفة واحدة فقط بكل من أقسام الاستعاضة السنية المثبتة , جراحة الفم والوجه والفكين , طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص , تقويم الأسنان , وعلاج الجذور , ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلاً علي درجة الماجستير في التخصص المطلوب وألا يزيد السن عن 35 عاماً .

ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلبات الخاصة بكلية الطب البشري تقدم باسم عميد الكلية بإدارة شئون العاملية بالكلية , والخاصة بكلية طب الأسنان تقدم كذلك باسم عميد الكلية بإدارة شئون الأطباء بالكلية , وذلك خلال الفترة من 5/ 9/2019 حتي 19/9/2019 , وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف موقع الجامعة الإلكتروني www.aun.edu.eg/jobs