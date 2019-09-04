حرس الحدود تعلن عن حصيلة الضبطيات الأمنية خلال شهر أغسطس السابق

4 سبتمبر، 2019
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حرس الحدود تضبط 98 ألف طلقة و2 قاذف "RBG" و2 طن بانجو و30 كيلو حشيش في أغسطس السابق
حرس الحدود تعلن عن حصيلة الضبطيات الأمنية خلال شهر أغسطس السابق
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أعلن المتحدث العسكري خلال البيان الصادر عنه منذ وقت قليل اليوم الأربعاء، عن مواصلة رجال حرس الحدود المصرية نشاطهم الأمنية بكل عزيمة، وإصرار من أجل التصدى للمهربين، والمخربين، والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى داخل أراضي الدولة المصرية عبر الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية.

وقد تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر السابق من ضبط التالي:

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  • ما يقرب من 30 كيلوغرام لجوهر الحشيش المخدر.
  • ضبط 309 ألف قرص لعقار الترامادول و الكبتاجون المخدر.
  • ضبط 2 طن لنبات البانجو.

كما تمكنت إحدى الدوريات الأمنية المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من إكتشاف، مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط منطقة سيناء وقد تم تدميرها على مساحة تقدر بحوالي “14” قيراط، وتم ضبط 8 كيلو جرام من بذور البانجو المعدة للزراعة، قد عثر عليها بالمزرعة.

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط “2” من قاذف “RBG”،و كما تم ضبط بندقية قناصة، وتم ضبط 2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد، بالإضافة إلى ضبط بندقية خرطوش، ومسدس وحوالي 98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما قامت القوات الأمنية بضبط أكثر من “100” لتر من مادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، كما تم ضبط 4 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما تم ضبط 2 نظارة ميدان، كما تم ضبط 626 هاتف محمول مهرب، كما تم ضبط “19” جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 6 طن ونصف للحجارة المخلوطة بـ خام الذهب، كما تم العثور على 5 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة.

كما تم ضبط 3400 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية، كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد يقرب من 217 شخصاً من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية، كما تم التحفظ على ما يقرب من 76 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب.

كما تم إلقاء القبض على “58” فرد من المهربين والخارجين عن القانون، وتم إحالة المتهمين، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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