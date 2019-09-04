بيان رسمي.. حالات حرمان الابنة “الغير متزوجة” من معاش والدها

4 سبتمبر، 2019
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بيان رسمي يوضح.. حالات حرمان الابنة "الغير متزوجة" من معاش والدها
بيان رسمي يوضح.. حالات حرمان الابنة "الغير متزوجة" من معاش والدها
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صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أن ما تردد خلال بعض وسائل الإعلام وعبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الابنة الغير متزوجة من حقها في الحصول على معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً تبعاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، تعد أنباء عارية تماماً عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال التقرير الصادر عنها اليوم الأربعاء الخاص بكشف الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أعلنت عن نفيها لتلك الأنباء، وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء تعد غير صحيحة التي أعلنت عن حرمان الابنة الغير متزوجة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً تبعاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

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حالات انقطاع المعاش عن الأبنة

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن حالات حرمان الابنة الغير متزوجة من معاش والده يتقتصر على حالتين فقط، وهما:

  • في حالة الزواج.
  • أو في حالة الالتحاق بوظيفة، وحصولها على رقم تأمين، وتدر لها الوظيفة دخلاً شهرياً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن قيمة المعاش تم صرف الفارق إليها من تاريخ التحاقها بالعمل.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد لم ينتقص من الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير من أنباء في هذا الشأن، تعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، الهدف منها إثارة غضب مُستحقي المعاشات في مصر.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد الهدف منه هو إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الراهنة، والعمل على ضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات خلال فترة المستقبل، ووضع آليات من أجل زيادة المعاشات التي تقرر سنوياً دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأن المعاشات.

وأوضحت الوزارة أن قانون المعاشات الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة الغير متزوجة لـ معاش والدها،  حيث نص القانون على الآتي: “يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة”.

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