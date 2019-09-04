بالفيديو.. الحكومة تنفي 12 شائعة أبرزها .. مصر تواجه الغلاء بعد إلغاء الدولار الجمركي

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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الحقيقة وراء عدد من الشائعات التي تداولها المصريون خلا الأسبوع الماضي في الفنرة من 29 أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجارى. حيث رصد التقرير الصادر عن المركز نحو 12 شائعة.وهي ما سنتابعه في الفيديو التالي:

وتتضمن الصور التالية عرض للشائعات التي تضمنها التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء وهي كالتالي:

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1- تراجع عدد السفن العابرة لقناه السويس لاتخاذها مسارات بديلة.

2- إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول فى أوعية ادخارية جديدة.

3 – الحكومة تستقطع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة.

4- وزارة المالية تبدأ في إصدار أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس.

5- مصر تواجه موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركى.

6- استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى.

7- فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف.

8- وزارة التضامن الاجتماعي تمتنع عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التى يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير.

9- وزارة التضامن تٌسقط حق الإبنة غير المتزوجة من معاش والدها عند سن الـ24 عامًا.

10- الحكومة تجمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية.

11- وزارة القوى العاملة تنظم رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج.

12- فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام القادم.