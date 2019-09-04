حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

4 سبتمبر، 2019
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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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انتشرت في الساعات القليلةالماضية أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها بعض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية.

وبناء على ما تم تداوله، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب.

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وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والتي تنص على: “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

وأكد المركز الإعلامي أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك.

وفي ذات الصدد، ناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

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