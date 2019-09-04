أول إجراء قضائي ضد الفنان محمد علي بعد الفيديو المسيء لمصر

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تقدم المحامي محمد حامد سالم، بتقديم بلاغ إلى النائب العام المصري ضد الفنان محمد علي، وذلك بعد قيام الفنان محمد علي بتسجيل فيديو، ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قام الفنان محمد علي بشن هجوم ضد الدولة المصرية، وضد القوات المسلحة.

وقد قام الفنان محمد علي من خلال هذا الفيديو ببث بعض من الأخبار الكاذبة بغرض إثارة الرأي العام المصري، والاساءة إلى مؤسسات الدولة المصرية، والإساءة إلى المؤسسة العسكرية.

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وأكد المحامي محمد حامد سالم أن ما قاله الفنان محمد علي، عبر الفيديو الذي قد تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو عبارة عن أكاذيب، وافتراءات وتناقضات تكشف عن مدى التضليل والبهتان الذي تعمد الفنان محمد علي على نشره بغرض ابتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورة مصر بالداخل والخارج وإفقادها الثقة، والاعتبار.

وأشار المحامي إلى أن هناك عدد من النقاط التي يؤكد فيها كذب الفنان محمد علي ما يقوله من خلال الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعلن المحامي صاحب البلاغ ضد الفنان محمد علي، أن الفنان عبر الفيديو قد أعلن أن شركته للمقاولات من ضمن 10 شركات تتعامل مع القوات المسلحة المصرية، وأنها قد امتنعت عن صرف مستحقاته، علمًا بأنه ليس من المنطق أن تمتنع القوات المسلحة المصرية عن صرف مستحقات شركة الفنان تحديداً دون باقي الشركات، وهو الأمر الذي لم تفعله القوات المسلحة المصرية مع باقي الشركات ومع شركته أيضاً.

وأضاف الفنان محمد على عبر الفيديو، “اشتغلت مع القوات المسلحة المصرية بقالي 15 عاماً أو 16 عاماً تقريباً يعني شغلي إسناد مباشر والجيش شغال كدة أصلاً، وجهات عديدة تعمل بمثل تلك الطريقة إسناد مباشر اللي هو أول خطوط الفساد”، وعليه لو افترضنا جدلاً، والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة تماماً، أن الجهات التي تعامل معها فاسدة فلماذا ارتضى الفنان محمد علي على مشاركتهم بالفساد طوال 16 عاماً؟ ولماذا لم يرفض هذا الفساد!! ولماذا استمر كل تلك الفترة في الفساد، إلا إذا كان المبلغ ضده فاسداً بطبعه أو كاذباً طمعاً بأموال الأجهزة المعادية المتربصة بالدولة المصرية، بعد أن كشف لهم أسرارها وأماكن حيوية فيها من أجل استهدافها.

وقد قرر الفنان محمد علي، أنه عمل مع القوات المسلحة قرابة 16 عاماً، وبالتالي طوال تلك الفترة لم يحرمه القوات المسلحة المصرية من مستحقاته ولم يأكل حقوقه، وقال بأن الجيش المصري، هو اللي كبّره، ، وصعد عن طريق القوات المسلحة، وكان سبباً في خلق العديد من فرصة عمل له، وللشركة المالك لها الفنان ، وهو الأمر الذي يؤكد ويثبت بالدليل القاطع كذب وافتراء الفنان محمد علي بزعمه امتناع القوات المسلحة عن صرف مستحقاته، ويتأكد للمصريين أن هدفه من الفيديو هو الخيانة العظمى لصالح أجهزة معادية.

وقد صرح الفنان محمد علي إن استراحة المعمورة قد تكلفت ما يقرب من 250 مليون جنيهاً مصرياً، بعد هدمها وبنائها، وعاد وقرر أنه تم إجراء تعديلات على استراحة المعمورة بقيمة 25 مليون جنيهاً مصرياً، وذلك على الرغم إنه تم إجراء تعديلات على الاستراحة بقيمة 25 مليون، وهنا يكمن التناقض الواضح، هل الفيلا تم بنائها بقيمة 250 مليون جنيهاً أو تم إجراء تعديلات بها بقيمة 25 مليون.

وأعلن الفنان أن الجيش قد أخذ فلوسه كلها، ثم عاد مرة ثانية وقرر أنه قد قام بشراء منزل له بأوروبا، وعربيتين، وهو ما يؤكد كذبه وافترائه من أجل تشويه المؤسسة العسكرية المصرية، فمن أين أتى بأموال كافية لبيت وعربيتين في أوروبا؟

وتابع المحامي سالم، بخلاف ما قد تم نشره عبر موقع “في البلد”، وبالتحديد في تاريخ 21 من شهر مايو لعام 2019، بأن المبلغ ضده الفنان محمد علي، قد أعلن عن بدء تنفيذ أكبر مشروع عالمي يخطط له بمدينة برشلونة الإسبانية، بمجموعة أملاك بأسبانيا، فلماذا يدعي الإفلاس بسبب الجيش المصري!، وهو الذي ترك أراضي الدولة المصرية منذ أكثر من ستة شهور، ويقيم في الخارج، ومن أين أتى بكل تلك الأموال لإقامة مشاريع عالمية بالخارج، بالوقت الذي يستعدي الرأي العام ضد المؤسسة العسكرية المصرية، بزعم إفلاسه، وأنه صار من المساكين المحتاجين بسبب الجيش المصري، ولماذا بعد كل هذه الفترة باع وطنه!

وأضاف المحامي، وعلاوة على هذا فقد تم تداول أخبار عن الفنان محمد علي التي نقلت عنه، والتي انتشرت منتشرة بكافة المواقع والصحف منذ سفره للخارج، وهذه الأخبار تكشف عن كذبه وافترائه.

كما قرر أنه أنشأ للرئيس 500 بيت، وأكد المحامي أن هذا أمر غير منطقي يكشف عن إستهداف المبلغ ضده لشخص الرئيس، وأكد المحامي أنه باستعراض تاريخ المبلغ ضده، نجد أنه إنسان خائن بطبعه، وهو مقامر بدون هويه فتارة يعمل في مجال التمثيل السينمائي، وتارة يعمل في مجال المقاولات، فهو لا ينتمي لأي مهنة، وإنما يبحث عن الشهرة فقط، وتسليط الأضواء عليه، وهذا يعد الدليل على ذلك اعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني، أنه قد خسر مبلغ يقدر بحوالي 27 مليون جنيه بإنتاج فيلم البر الثاني.

ولو كان للفنان محمد علي ثمة مستحقات لكان قد لجأ إلى القضاء المصري من أجل المطالبة بمستحقاته المالية، وأضاف المحامي أن شهوة المال، وشهرة الفنان محمد علي قد سيطرت على قلبه، وعقله، وخان بلده من أجل منظمات، وأجهزة خارجية معادية مقابل الحصول على المال.

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