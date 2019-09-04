“الصحة” تؤكد على سلامة ألبان الأطفال المستوردة الموجودة بالسوق المصرية

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تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استيراد الحكومة المصرية لعبوات لألبان الألطفال غير مطابقة للمواصفات، وهو ما نفاه تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.

حيث نفى مجلس الوزراء في التقرير الأسبوعي الخاص بدحض الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شائعة قيام الحكومة باستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري.

ومن جهته قام مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والتي بدورها نفت تماما هذا الموضوع وأكدت على سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

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كما جاء رد الوزارة على تلك الشائعات أنها أكدت أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، مشيرة إلى أنه لا يتم الإفراج عن أي عبوة, إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، حيث يتم تحليلها (ميكروبيولوجي ) للتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة, كما تعمل الوزارة على متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال.

وفي نهاية التقرير، ناشدت وزارة الصحة جميع مسئولي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).