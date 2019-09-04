“الأعلى للإعلام” يعلن تفاصيل الكود الخاص بتغطية الحوادث الإرهابية

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر، لائحة بالأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والآداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، وقد تم إصدار هذة اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وفي نفس نفس الوقت فإن اللائحة قد خضعت من قبل لمناقشات مع كلًا من نقابتي الصحفيين والإعلاميين وفي ضوء هذه المناقشات سوف يتم إعداد الصيغة النهائية.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” كل ما يخص تفاصيل الكود الخاص بتغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية وجاءت كالتالي:

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عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية.

يجب التقيد بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات.

عدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للجماعات الإرهابية أو بياناتهم.

عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث عن العمليات.

عدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوي في هذا الالتزام الإعلاميين أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.