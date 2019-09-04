القوى العامة بالقليوبية توفر 813 فرصة عمل برواتب تصل لـ 2000 جنيه

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صرح فتحى دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 سبتمبر، أنه قد توفر لدى مديرية القوى العاملة بالمحافظة عدد من فرص العمل للشباب من الجنسين ، مضيفصا أنه سيتم قبول طلبات راغبى العمل على 813 فرصة عمل للذكور والإناث بـ 10 منشآت، وبرواتب تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأضاف دسوقى، خلال بيان صادر عن المديرية، اليوم، جاء فيه أنه تم توفير هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن المهن المطلوبة هى “عمال تشطيب، وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعمال سنجر، واورلية، وفرش القص، وعمال خدمات، ومكواة، وعمالة مساعدة، ومسؤول علاقات خارجية، وبائع، واستيوارد، وعمال أسانسير، وهناك مهن لا يشترط مؤهل، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ”.

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وأكد “دسوقى” أن جميع المهن المطلوبة سوف يتم التأمين على من يلتحقون بها اجتماعيا، منوها بأنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة “1” تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن تقديم طلبات اللالتحاق بتلك الوظائف قد بدأ بالفعل من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ما عدا الجمعة والسبت. على أن يتم التقدم بالأوراق المطلوبة إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية “بنها – كورنيش النيل – الفلل – بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.